Екатеринбург, 21 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Свердловский областной суд вынес приговор по факту захвата зданий ООО «Продовольственная база № 4» Екатеринбурга. Двое фигурантов дела были полностью оправданы судом. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Полностью оправданы Юрий Голубев и Захар Мшвидобадзе. Суд счёл доказательства участия их в беспорядках недостаточными.

Михаил Шестаков приговорён к году и четырём месяцам колонии общего режима, а Олег Пересыпкин осуждён на год и три месяца. «В связи с тем, что за время предварительного следствия, а также рассмотрения дела в суде, подсудимые фактически отбыли назначенное наказание, они были отпущены из зала суда», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. При вынесении приговора суд принял во внимание признание осуждённых, а также их сотрудничество со следственными органами во время расследования преступления.

Салаудин Саадулаев, Джавид Алескеров, Эмин Мехрабов и Рустам Султонмамадов получили по три года лишения свободы условно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспорядки на овощебазе № 4 произошли 30 и 31 мая 2014 года. Двоих мужчин следствие подозревало в организации беспорядков. По версии следственных органов именно они привлекли для участия в беспорядках других шестерых мужчин. По данным полиции в тот день в инциденте принимало участие порядка 50 человек. Для предотвращения конфликта на территорию базы прибыл ОМОН.

Были попытки захвата офисного здания продовольственной базы и расположенных на её территории складов. В результате действий обвиняемых и привлечённых ими неустановленных лиц овощебазе № 4 был причинён ущерб на сумму свыше 335 тысяч рублей.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что в отношении неустановленных лиц, которые также принимали участие в беспорядках расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство, продолжается.