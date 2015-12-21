Донецк, 21 декабря, 2015, 11:57 — ИА Регнум. В ночь с 20 на 21 декабря на Донетчине украинские силовики обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах Спартак и Жабичево (в районе аэропорта Донецка). Об этом пишут СМИ ДНР со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

army.lv БМП

«Обстрел с. Спартак и пос. Жабичево начался в воскресенье около 22:00 и завершился ближе к 3 часам ночи понедельника», — рассказал ДАН источник.

Он информирует, что обстрел велся с позиций ВСУ в пос. Пески и окрестностях вентиляционного ствола шахты Бутовская. «Противник применял минометы калибра 82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за время ночного обстрела противником было выпущено не менее 20 мин», — сказал источник.

В то же время пресс-служба Донецкой городской администрации не информирует о фактах обстрела городской черты, разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

В свою очередь 21 декабря спикер штаба «АТО», майор ВСУ Антон Миронович заявил, что вчера ВС ДНР и ЛНР 57 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщает пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

По его словам, в районе Троицкого (Луганщина, под контролем ВСУ) произошло боестолкновение ВСУ с ДРГ противника, продолжавшееся около часа. «Нападавшие получили уверенный отпор и вынуждены были отступить», — заверил Миронович.

При этом в районе Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ) позиции украинских силовиков были обстреляны из минометов калибром 120 мм, в районе населенных пунктах Зайцево, Горловка и Донецк позиции ВСУ были обстреляны из 82-мм минометов. «Также по нашим позициям на подступах к Красногоровке враг бил из вооружения танка», — сказал Миронович.

Также ночью в Песках, Опытном и Авдеевке украинские войска были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Майорском и Луганском — из автоматических станковых гранатометов, в Новгородском — из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП, также там работал снайпер. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Минобороны ДНР сообщило, что вчера ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, под обстрелы попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах Зайцево, Жабичево, Новая Марьевка, Спартак и Донецк (район аэропорта). При этом украинские силовики применяли минометы, вооружения БМП, стрелковое оружие и станковые гранатометы.