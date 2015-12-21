Барнаул, 21 декабря, 2015, 11:57 — ИА Регнум.



vk.com/altaionline Барнаул — за Барсика

Без кота и жизнь не та

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, оказывается, следит за политической судьбой самого популярного кандидата на пост барнаульского сити-менеджера — «кота Барсика». Речь идет об интернет-шутке, запущенной накануне конкурса на соискание должности сити-менеджера Барнаула. Пользователям социальной сети предложили проголосовать за одного из кандидатов, и наравне с действующими соискателями в список потенциальных сити-менеджеров Барнаула был включен «кот Барсик». О пристальном интересе к мифическому «политику» глава края уже заявлял на одной из пресс-конференций, а вот на прошлой неделе еще и запись в своем официальном блоге ему посвятил — под заголовком «Без кота и жизнь не та».

«Любопытство к политически активному котику так или иначе вызывает желание взглянуть на программы его оппонентов. На месте победившего кандидата на пост сити-менеджера я бы обязательно пригласил Барсика к себе и не забывал о том, какие пожелания люди транслируют власти через образ этого милого кота. В конце концов, должность сити-менеджера — сугубо хозяйственная, и помнить о своей главной миссии — заботливого и рачительного хозяина города — нужно всегда», — написал в своем блоге Александр Карлин.

Вопреки мнениям о том, что «кот Барсик» стал популярнее самого губернатора, главный редактор сайта «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев считает, что Александр Карлин поступил верно.

«Думается, Карлин поступил политически абсолютно правильно. Губернатор уловил настроения не самой многочисленной, но активной части жителей региона, «поймал волну», и теперь его цитируют многие СМИ, в том числе и федеральные. На прошлой неделе Фонд развития гражданского общества констатировал, что в очередном рейтинге губернаторов Карлин потерял один балл, в том числе потому, что в онлайн-голосовании среди пользователей соцсети на пост мэра Барнаула лидирует Барсик. Теперь же Барсик должен добавить губернатору очков», — пишет 17 декабря Дмитрий Негреев в статье «Губернатор и кот…».

Между тем, по данным, которые озвучили 18 декабря в эфире телекомпании «Наши новости» («НН»), пока никого из шести претендентов на должность градоначальника в конкурсной комиссии не отсеивали.

Окончательный список кандидатов определится 22 декабря — он и будет представлен Барнаульской гордуме. 25 декабря на очередной сессии депутаты выберут нового сити-менеджера краевой столицы. «Напомним, на должность градоначальника претендуют: депутаты регионального заксобрания Андрей Щукин и Александр Молотов, предприниматели Матвей Соломатин и Владимир Барсуков, депутат гордумы Юрий Ряполов и начальник главного управления труда и соцзащиты Алтайского края Сергей Дугин. Единороссы, имеющие большинство в думе Барнаула, заявили о поддержке последнего», — отмечают также «НН».

Яйца поштучно

В Барнауле начали продавать яйца поштучно. Об этом 20 декабря известил сайт kapitalist.tv. Как выяснили корреспонденты сайта, поштучная продажа яиц организована в магазинах крупной сети «Мария Ра». Авторы акции пояснили, что таким образом покупатели смогут сэкономить на упаковке.

«До этого в супермаркетах яйца продавали только в расфасовке по 10 и 20 штук. Сейчас яйцо категории C1 в сети «Мария-Ра» стоит 4 руб. 90 коп.», — поясняет kapitalist.tv.

На Алтае повысят взносы на капремонт

На Алтае повысят взносы на капремонт многоквартирных домов, — об этом 17 декабря сообщает «Комсомольская правда» («КП») (Барнаул). По словам начальника жилотдела Главстроя Людмилы Штайнепрайс, в Фонд капремонта жилья в следующем году жители Алтайского края будут вносить минимум 6 рублей за кв. м. В настоящее время минимальный платеж составляет 4,5 рубля за «квадрат». Сумма взноса будет утверждена постановлением администрации края до конца года.

«Мы провели очень большой анализ по регионам, исследуя размеры взносов на капремонт в 2016 году. В настоящее время уже 29 регионов определились с размером. В основном суммы составляют от 7 до 8 рублей. В Алтайском крае сумма взносов не превысит 6 рублей. Мы находимся в первой десятке регионов с самыми низкими взносами, — рассказала корреспондентам «КП» Людмила Штайнепрайс».

Трехмерная панорама «Битва за Москву» создана Барнауле

В Алтайском крае открылась масштабная трехмерная панорама, посвященная одному из решающих боев Великой Отечественной войны. Это первая подобная конструкция в Сибири. Подробности 18 декабря сообщили корреспонденты телекомпании «Наши новости» («НН»).

Ветераны Великой Отечественной войны, приглашенные на открытие экспозиции, остались довольны искусно воссозданной, но весьма реалистичной атмосферой боя и выразительными фигурами советских солдат.

«Кстати, двум фигурам принадлежат имена и образы реальных бойцов Красной армии: их удалось найти в военных архивах. Это Федор Подлужный и Василий Колбунов. Об этом гостям панорамы рассказали ее создатели, участники петербургской команды «Невский баталист». Специальная экскурсия была посвящена подвигу сибирской батареи на подступах к столице. Эта программа ждет и всех посетителей «Битвы за Москву». По мнению главы региона Александра Карлина, масштабная панорама могла бы стать отличным местом для проведения уроков истории и мужества для школьников края. Вход на панораму бесплатный», — информируют «НН».

Рекорд по строительству жилья

Объемы ввода жилых домов в Алтайском крае в текущем году заметно превышают докризисные и по итогам года могут вплотную подойти к 780 тыс. кв. метров. Об этом сообщает «Алтайская правда».

В новости «АП» отмечается, что эта цифра считается абсолютным максимумом за последние 22 года. «При этом по-прежнему большое внимание уделяется строительству жилья на селе, на которое приходится около четверти от общего объема ввода», — пишет краевой официоз.

Бийчанка Елизавета Знагован признана первой красавицей Новосибирска

В Новосибирске выбрали «Мисс Новосибирск International-2015», которой стала уроженка Бийска — 20-летняя студентка Новосибирского госуниверситета экономики и управления Елизавета Знагован. Об этом 18 декабря сообщает газета «Советская Сибирь».

«Я студентка второго курса НГУЭУ. Друзья называют меня просто Лизой. Обучаюсь по специальности «гостиничное дело». Почти 15 лет занимаюсь танцами. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а два года назад окончила педагогический колледж по специальности «хореография» и являюсь специализированным педагогом. Сейчас обучаю детишек танцевальному искусству и являюсь моделью агентства Elite Stars», — рассказала «Советской Сибири» красотка.

Александр Карлин: мы не возвращаемся в 90-е

Газета «Бийский рабочий» («БР») опубликовала на своем официальном сайте ответы на вопросы, которые присылали бийчане губернатору Александру Карлину.

«Более двух десятков вопросов из нашего города поступило на пресс-конференцию. Часть из них дублировали друг друга, касаясь таких важных для всех бийчан тем, как повышение пенсий и зарплат, рост тарифов, судьба промышленных предприятий города», — поясняют в редакции «БР».

В частности, на вопрос о промышленном упадке Бийска глава края ответил: «Несмотря на все сложности в последнее десятилетие, Бийск демонстрирует самые высокие темпы роста промышленного производства в регионе. В этом году ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса получили долговременные заказы от Министерства обороны России. В частности, дополнительные федеральные средства и заказы получили Бийский олеумный завод и «Сибприбормаш», что стало новым импульсом для их развития».

Глава Алтайского края также напомнил, что в Бийске базируется большая часть предприятий биофармкластера. «Кроме того, мы пытаемся восстановить старые производства с привлечением финансирования из федерального бюджета, строим на останках брошенных заводов новые производства. Как, например, «Алтайский бройлер», который занимает часть площадей «Полиэкса», брошенного собственниками», — таков был ответ Александра Карлина бийчанам.

Помимо бытовых вопросов, бийчане так прямо и спросили губернатора: «Нет ли у вас ощущения, что страна возвращается в 90-е годы?»

Оказывается, что у него нет такого ощущения.

«Думаю, все со мной согласятся, что 90-е запомнились нам не какими-то финансовыми тяготами, а тотальной неопределенностью и абсолютной неуверенностью в завтрашнем дне. Сегодня мы ощущаем, что даже в этих непростых условиях наше государство имеет четкую программу действий, и эти действия дают результат. Поэтому у меня нет ощущения, что мы возвращаемся в 90-е. Мы живем, мы развиваемся, и мы видим перспективы для себя и своих детей. И я надеюсь, что кошмар 90-х больше никогда не повторится», — отметил глава Алтайского края.

На Алтае воспитывают будущих Королёвых и Циолковских

18 декабря корреспонденты программы «Вести-Алтай» рассказали о работе краевого центра информационно-технической работы. Недавно его признали самым успешным в России. «Всероссийский фестиваль инноваций проходил в Санкт-Петербурге. Поступило более трехсот заявок от образовательных учреждений страны. Победителей выбирали в нескольких номинациях.

«Самым успешным проектом в области повышения качества образования» признан Алтайский центр информационно-технической работы», — поясняют алтайские телевизионщики.

В руках юных изобретателей — будущих Королёвых и Циолковских — бытовой утиль обретает вторую жизнь. Для своих экспонатов воспитанники центра используют даже трубки от душа, патроны для лампочек, детали от старых компьютеров.

Егор Тараканов в свои 7 лет — личность известная. Друзья уважают, а преподаватели пророчат ему большое будущее. Его робот «Верчи» на этой выставке — один из самых популярных экспонатов.

«Это пульт. Это трубки. Это — от насоса. Это — тоже «лего». А сам сделан из чайника. Я хотел сделать робота-помощника, чтобы маме помогал», — поясняет юный изобретатель.

Бюджет Алтайского края — 2016 сформирован с предельным дефицитом

Оппозиция в Алтайском райсовете отказалась голосовать за бюджет Алтайского края на 2016 год. О том, как принимали законопроект о бюджете в окончательном чтении 18 декабря, известили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Несмотря на то, что после первого чтения было решено увеличить доплату педагогам за инновационную деятельность и выделить дополнительные средства муниципалитетам, три фракции краевого парламента из четырёх голосовали «против».

«Все наши поправки ко второму чтению — они просто были не только не услышаны, а проигнорированы. Это касается поддержки хоккея, это касается поддержки детской хоккейной школы «Алтай», волейбола и многих других социальных статей», — заявил «Вестям» депутат фракции ЛДПР Андрей Щукин.

«Мы предложили всё-таки фонд оплаты труда бюджетникам краевым оставить на уровне как минимум этого года. Нас не поддержали», — поделился неудачей депутат-справедливоросс Александр Молотов. А депутат-коммунист Марк Козловский заметил, что при голосовании во втором чтении по проекту бюджета-2016 впервые не проголосовали представители всей оппозиции.

Корреспонденты «Вестей» также проинформировали, что в целом же направленность бюджета сохранилась: 70% всех расходов Алтайского края в следующем году власти направят на социальные нужды. Кроме социальных обязательств перед населением, сфера образования получит более 18 миллиардов, здравоохранение — свыше 14 миллиардов рублей. Есть хорошая новость — в следующем году из федерального бюджета в краевую казну дополнительно поступит 355 миллионов рублей.

Алтайскому егерю всем миром собирают на снегоход

Алтайские экологи объявили народный сбор средств на новый снегоход для егеря Сергея Байдукова, который работает в Кислухинском заказнике. Под его опекой 33 тысячи га леса, которые он пытается защитить от браконьеров, но без исправного снегохода это невозможно. Акция запущена на сайте planeta.ru, она является благотворительной — площадка не получит комиссию за сбор средств. Об этом 17 декабря сообщило ИА «Банкфакс» со ссылкой на PR-менеджера Ирину Борисову.

«Сергей Байдуков уже пять лет в одиночку пытается защитить от браконьеров уникальный уголок природы с его редкими обитателями. С наступлением зимы ситуация обостряется: у егеря нет даже исправного снегохода. Если удастся починить имеющийся, то ситуация вряд ли изменится: его максимальная скорость составляет 40 км/ч. А у браконьеров — вертолеты, квадроциклы, джипы и самые скоростные снегоходы, развивающие скорость более 100 км/ч», — сказано в сообщении planeta.ru.