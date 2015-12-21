Сыктывкар, 21 декабря, 2015, 11:56 — ИА Регнум. Возбуждению административного производства предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Ухты по обращениям жителей многоквартирных домов № 40 по проспекту Ленина и № 57 по ул. Интернациональной. В своем обращении жильцы поставили под сомнение законность проведения МУП «Ухтаводоканал» работ по прокладке водопроводных сетей к объекту «Здание столовой с фитнес-центром», строительство которого планируется осуществить во дворе дома 40 по проспекту Ленина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

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Прокуратура установила, что между застройщиком объекта Александром Фогелем и МУП «Ухтаводоканал» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Здание столовой с фитнес-центром». По проекту точка подключения объекта предусмотрена от водопроводного колодца, расположенного по улице Интернациональной. Однако в нарушение проектной документации присоединение осуществлено от водопроводного колодца с проспекта Ленина. Прокладка водопровода вопреки требованиям строительных норм выполнена в непосредственной близости от фундамента дома 40 по ул. Ленина, под аркой.

Прокуратура Ухты возбудила в отношении заместителя директора-главного инженера МУП «Ухтаводоканал» административное производство из-за нарушений требований проектной документации при проектировании, строительстве, реконструкции. Министерство архитектуры и строительства Республики Коми, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, наложило на должностное лицо штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что стройка во дворе дома 40 по проспекту Ленина не в первый раз стала объектом прокурорского внимания. По итогам проведенной проверки выявлены факты неправомерного предоставления земельных участков для строительства данного объекта со стороны бывшего руководителя администрации г. Ухты Олега Казарцева. Материалы прокурорской проверки положены в основу возбуждения в отношении Казарцева очередного уголовногодела по статьерастрата вверенного имущества, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере.