Пекин, 21 декабря, 2015, 11:49 — ИА Регнум. 21 декабря стало известно о переходе игрока NBA Самюэля Далемберта из клуба «Даллас Маверикс» в клуб Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Фэнцзю».

mavsmoneyball.com Далемберт Самюэль Дэвис

Далемберт начал профессиональную карьеру в 2001 г. За 14 лет игры в NBA баскетболист выступал за такие клубы как «Филадельфия-76», «Сакраменто Кингз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Даллас Маверикс» и «Нью-Йорк Никс».

«Шаньси фэнцзю» занимает 14 место в турнирной таблице с результатом в 7 побед и 11 поражений. Возможно, переход в китайский клуб выдающегося центрового позволит исправить ситуацию и выбраться в верхную часть турнирной таблицы. У Далемберта очень высокий показатель по блокшотам. В среднем за игру он делает 2 блокшота, входя в топ самых результативных центральных в NBA, пишет «Байду синьвэнь».

Ранее в декабре стало известно, что Стефон Марбери — известный американский баскетболист, получил вид на жительство в КНР. Перейдя в столичный баскетбольный клуб «Бэйцзин дакс», Стефон Марбери показал блестящую игру, выведя команду в плей-офф, а затем завоевав титул чемпионов КНР.