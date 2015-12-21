Волгоград, 21 декабря, 2015, 11:43 — ИА Регнум. В Волгограде продолжаются поисковые работы на месте обрушившегося накануне, 20 декабря, жилого дома. Более 420 спасателей ищут оставшихся под завалами людей. Разборка обломков дома осуществляется вручную. Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе управления МЧС РФ по региону, с помощью кинологов с собаками были обследованы квартиры с первого по пятый этажи. В результате поиска погибших и пострадавших не обнаружено.

mir24.tv Обрушившийся дом

Спасательные работы не прекращались всю ночь. На месте происшествия был проведен распил нависающих конструкций, которые угрожали дальнейшей работе поисковиков и специалистов по разбору завалов. Вывезено более 200 кубометров обломков. Всего, как информирует спасательное ведомство, предстоит вывезти с места ЧП 1100 кубометров обломков. Дальнейшая судьба всего дома будет решена после обследования здания с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна».

Как сообщало ИА REGNUM, за время проведения аварийно-спасательных работ на месте обрушения дома обнаружен один погибший — 76-летний Ф. Хасанов, хозяин квартиры, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв газа.

Напомним, 20 декабря в результате взрыва рухнул один подъезд многоэтажки по улице Космонавтов в Волгограде. По версии спасательного ведомства, в одной из квартир произошел взрыв газа. Вслед за взрывом произошло возгорание. Жильцы дома были эвакуированы, в их распоряжение предоставили два пункта временного размещения на базе средней школы и лицея. Пожар удалось локализовать спустя 4 часа. В ходе поисковых работ обнаружен труп жильца квартиры, где произошел взрыв. В числе раненных в результате взрыва 11 человек, среди них двое детей. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, в ликвидации последствий взрыва газа задействованы более 630 человек и 151 единица техники, в том числе от МЧС России более 420 человек и 64 единицы техники.