Якутск, 21 декабря, 2015, 11:31 — ИА Регнум. В Якутии состоялось последнее в уходящем году пленарное заседание депутатов Госсобрания республики. Основным вопросом стало принятие бюджета региона на 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Якутии.

Пресс-служба Ил Тумэна Депутаты Якутии провели последнее в этом году пленарное заседание

«Наш бюджет по сравнению с прошлым годом неплохой. А по сравнению с бюджетами, которые принимают отдельные субъекты Федерации, и с той обстановкой, в которой был принят федеральный бюджет в Российской Федерации, достаточно оптимистичный. Думаю, что в течение 2016 года резких выпадов с этих показателей параметров бюджета у нас не предвидится. Это залог того, что в предыдущие годы мы сильно не увязали в различные долги, рискованные операции и в итоге встретим 2016 год с достаточно стабильной экономикой и бюджетом», — отметил председатель Госсобрания республики Александр Жирков.

Кроме того, он обратил внимание на законопроект «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», принятый в первом чтении. Как отметил спикер, проект закона состоит из 22 статей, которые направлены на создание условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства в нашей республике. Этот закон будет действовать в долгосрочной перспективе и будет реализован соответствующей госпрограммой. «Самое важное — в этом законопроекте отмечены некоторые моменты, на которые раньше не обращалось должного внимания у нас в республике. Например, план размещения сельскохозяйственного производства на территории республики — большой научный труд, который был разработан еще в советское время. Таким образом, производство сельскохозяйственной продукции будет запрограммировано по регионам в соответствии с их особенностями. Законодательно введено понятие нормативной себестоимости продукции. Считаю, что здесь до конца еще недоработали, так как нормативная себестоимость в случае ее высокого уровня, исходя из угрозы к подавлению производства, должна быть отрегулирована с помощью механизмов государственной поддержки», — отметил Александр Жирков.

По его мнению, этот вопрос ко второму чтению законопроекта должен быть прописан более четко, «так как этот закон долгосрочный, перспективный, большинство нормативно-правовых актов республики, касающихся сельского хозяйства, сельскохозяйственного производства, будут приводиться в соответствии с этим законом. Поэтому правительству и парламенту республики предстоит достаточно напряженная совместная работа с тем, чтобы к принятию бюджета 2017 года мы уже вышли с согласованными нормативными правовыми документами». Спикер также подчеркнул, что в данное время этот законопроект «О развитии сельского хозяйства в РС (Я)» выходит на первый план».

Наиболее обсуждаемым вопросом на пленарном заседании явились поправки к проекту федерального закона № 930 602−6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Концепцию данного законопроекта, определяющего порядок и условия безвозмездного предоставления гражданам России земельных участков, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц, народные депутаты Якутии в целом одобрили, но высказали мнение, что в обсуждаемом законопроекте не в полной мере учтены интересы населения, проживающего на территории ДФО, а также недостаточно урегулированы многие вопросы в сфере земельных отношений. Поэтому был сформулирован ряд предложений, который оформлен в виде постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) и направлен в Государственную думу.

Александр Жирков, комментируя данный вопрос, отметил следующее: «Парламент сформулировал свои предложения для того, чтобы направить в Государственную думу. Поступило свыше 10 предложений от народных депутатов. Настаиваем на том, чтобы жители республики имели первоочередное право на получение земельных участков, если на этот участок претендуют несколько граждан с различных субъектов Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что внести существенные поправки в федеральный законопроект будет непросто. Надеюсь на то, что совместно с депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации от Республики Саха (Якутия) будем отстаивать свои предложения», — сказал спикер.

Также председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии заострил внимание на законах, принятых в окончательном чтении, о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории некоторых муниципальных образований. «Количество муниципальных образований, которые обращаются в парламент республики с подобной инициативой, с каждым разом увеличивается. Мы рассмотрели законодательную инициативу еще шести наслегов, география обширная — начиная с северных улусов и заканчивая центральными районами. Это говорит о том, что жители республики восприняли закон Государственного Собрания, дающий возможность муниципальным образованиям принимать самостоятельные решения о запрете на своих территориях продажи алкоголя. В этом направлении мы продолжим дальнейшую работу с муниципальными образованиями», — подчеркнул он.

За 2015 год принято всего восемь законов Республики Саха (Якутия) о запрете в муниципальных образованиях продажи алкогольной продукции. По мнению населения, подобные решения способствуют оздоровлению морального-психологического климата в этих населенных пунктах, прививают молодежному сознанию тягу к здоровому образу жизни.

На пленарном заседании парламента Якутии в режиме первого чтения одобрен еще один законопроект «О мерах социальной поддержки граждан, потерявших одного из родителей в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». По данному законопроекту Александр Жирков отметил: «Достаточно большая группа народных депутатов обратилась с предложением принять закон, дающий определенные преференции детям, родившимся в годы войны. Этот законопроект достаточно долго обсуждался еще в преддверии 70-летия Великой Победы. Но как законопроект поступил со значительным опозданием. Это законодательная инициатива главы Республики Саха (Якутия) о детях, у которых в годы Великой Отечественной войны погиб один из родителей. Данный законопроект поддержан и принят в первом чтении».

Отметим, на XX пленарном заседании парламента Якутии было рассмотрено 49 проектов республиканских законов и постановлений, а также 17 вопросов федерального значения. За 2015 год парламент республики принял 166 региональных законов, в том числе 30 базовых.