Белгород, 21 декабря, 2015, 11:35 — ИА Регнум. В Белгороде 20 декабря прошел очередной митинг против введения системы «Платон», взимающей с водителей большегрузов весом более 12 тонн плату за каждый километр федеральных дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ, на площадку парка Победы вышли около 70 человек — водители-дальнобойщики со своими семьями.

genautof.ru Дальнобойщики

Этот митинг стал уже четвертым мероприятием против «Платона», проведенным в Белгороде. Водители считают, что отмена транспортного налога, о которой президент Владимир Путин говорил на пресс-конференции 17 декабря, проблему не решит — вместо 40 тысяч в год они будут должны заплатить «Платону» около 300 тысяч.

«Германия, если округлить, — страна 700 на 1000 километров. Но там у аналогичной системы, извините, был тестовый режим — на разных участках от двух до пяти лет. А нас в очередной раз бросили, как котят, в прорубь, и спасайте себя сами», — цитирует портал «Бел.RU» слова главы независимого профсоюза «Перевозчики Белогорья» Александра Рыжова. При этом ранее дальнобойщикам удалось убедить в своей правоте губернатора Евгения Савченко — он направил в Минтранс письмо с просьбой дать водителям время «освоиться» с системой и ввести для этого тестовый режим до марта 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон». В проекте прошли регистрацию уже более 450 тыс. транспортных средств отечественных грузоперевозчиков и иностранных логистических компаний. При этом при запуске системы были зафиксированы сбои, что вызвало протесты даже у тех водителей, которые поставили «Платон» в свои грузовики.