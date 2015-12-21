Киев, 21 декабря, 2015, 11:29 — ИА Регнум. В Киеве ночью расстреляли такси, один человек погиб. Об этом заявила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, сообщает УНН.

kirov-portal.ru Такси

Около двух ночи неизвестные на автомобиле BMW расстреляли такси. Конфликт возник во время посиделок в ресторане

«Конфликт был в ресторане. Компания праздновала день рождения. Зашли двое мужчин, к компании. Возникла перепалка», — сказала Блищик.

Далее конфликт развивался на улице, компания вызвала такси, чтобы уехать домой. Но в этот момент автомобиль расстреляли.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

В городе объявлен план «Перехват».

Напомним, ранее в Киевской области выходец из Львова стрелял во дворе школы по детям.