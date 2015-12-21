Пекин, 21 декабря, 2015, 11:03 — ИА Регнум. 21 декабря стало известно, что на параде 3 сентября 2015 г. в Пекине на колесах носителей ракет «Дунфэн-26» (DF-26) была применена стелс-технология. Этому была посвящена статья, размещенная представителями крупнейшей китайской ракетно-космической корпорации China Aerospace Science and Industry Corp.

war.163.com DF-26

Представители предприятия не раскрыли всех деталей, однако стало известно, что 30 специалистов компании Wuhan Magnetism-Electron Co Ltd, базирующейся в провинции Хубэй, вели работу над щитками, которые позднее были прикреплены к колесам подвижных носителей ракеты DF-26. В команду специалистов, занимавшихся доработкой колесной оси транспортеров, вошли 15 ученых, имена которых не раскрываются. Работа над проектом началась в марте 2015 г. Заказчиком выступила Народно-освободительная Армия Китая (НОАК), пишет «Сина синьвэнь».

Военный обозреватель Гао Чжуо прокомментировал сообщение китайской корпорации и объяснил причины размещения подобного заказа. Гао Чжуо рассказал, что определенные специалисты способны рассчитать вес ракеты и боеголовки по уровню давления в шинах колес подвижных носителей ракеты. Это позволило бы провести расчеты и узнать часть тактико-технических характеристик новейшего китайского оружия. Специальные щитки на колесах носителей ракеты DF-26 позволили сохранить все секреты новейшей китайской разработки.

3 сентября 2015 г. в Пекине состоялся парад, посвященный 70-й годовщине окончания Второй мировой войны. На параде были впервые показаны публике новейшие ракеты «Дунфэн-26», способные нести ядерный заряд на расстояние до 3,5 тыс. км.

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