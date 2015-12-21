Санкт-Петербург, 21 декабря, 2015, 14:49 — ИА Регнум. Нашумевшую мелодраму «Кэрол» американского режиссёра Тодда Хейнса покажут в российских кинотеатрах. По сообщению на сайте компании «Иноекино», права на прокат фильма приобрел дистрибьютор «Артхаус» — дочерняя компания американского медийного холдинга Lorem Ipsum Corp. В кинотеатрах картина может появиться уже в марте 2016 года.

Цитата из х/ф «Кэрол». Реж. Тодд Хейнс. 2015. Великобритания, США, Франция «Кэрол»

«Кэрол» — новая мелодрама Тодда Хейнса, известного по фильмам «Бархатная золотая жила» и «Меня там нет». Фильм снят на основе романа Патриции Хайсмит «Цена соли». Премьерный показ прошёл на Каннском кинофестивале 2015 года, где картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь как «лучший фильм», но награды не получила, уступив место французской криминальной драме «Дипан». Однако лента Хейнса была отмечена другими призами: ей присудили «Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино», а актрисе Руни Маре, сыгравшей одну из главных героинь, досталась «лучшая женская роль»

В центре сюжета драмы — любовь двух женщин — молоденькой продавщицы Терезы и замужней дамы Кэрол, которая впоследствии разводится и борется за право видеть дочь. Действие происходит в Нью-Йорке в 1950-х годах. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Руни Мара, Кайл Чандлер и Джейк Лэси.

Как рассказал в интервью «Голливудскому репортёру» исполнительный директор «Артхауса» Ян Визинберг, он обеспокоен будущим картины в России: «Все наши сотрудники мечтали о том, чтобы выпустить этот фильм у нас… В то же время это большая трудность из-за федерального закона о так называемой «гей-пропаганде», который преследует российское ЛГБТ-сообщество… В Соединённых Штатах у «Кэрол» рейтинг R, а в России, согласно законам, фильм, конечно, получит знак 18+».

Визинберг также предположил, что многие кинотеатры откажутся от трансляции картины.

Фильм был высоко оценён кинокритиками. На «Кинопоиске» «Кэрол» имеет рейтинг почти 8.2 из 10, сайт Metacritic поставил картине оценку 94 балла из 100 на основе 15 рецензий критиков, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Справка ИА REGNUM:

Закон, по словам Визинберга, «преследующий российское ЛГБТ-сообщество», имеет другие цели, а именно «защиту детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей». Закон был принят Госдумой 11 июня 2013 года и устанавливает административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Таким образом, если у фильма, как и предполагает Визенберг, будет рейтинг 18+, то прокатчикам ничего не грозит, а он или сам находится в заблуждении или сознательно вводит в заблуждение общественность.

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