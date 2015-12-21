Калуга, 21 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении директора унитарного муниципального строительно-монтажного предприятия ПМК-1 Калужской области.

today.29ru Руководитель предприятия с апреля по октябрь 2015 года не выплачивал заработную плату работникам организации

Как сообщила 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Римма Шестакова, руководитель предприятия с апреля по октябрь 2015 года не выплачивал заработную плату работникам организации, в связи с чем перед работниками сложилась задолженность в сумме более 3 500 000 рублей. При этом у организации имелась реальная возможность выплачивать зарплату, что подтверждается сведениями о наличии на банковских счетах соответствующих денежных средств.

Органами предварительного следствия по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.