В Калужской области директор МУПа задолжал работникам 3,5 млн рублей
Калуга, 21 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении директора унитарного муниципального строительно-монтажного предприятия ПМК-1 Калужской области.
Как сообщила 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Римма Шестакова, руководитель предприятия с апреля по октябрь 2015 года не выплачивал заработную плату работникам организации, в связи с чем перед работниками сложилась задолженность в сумме более 3 500 000 рублей. При этом у организации имелась реальная возможность выплачивать зарплату, что подтверждается сведениями о наличии на банковских счетах соответствующих денежных средств.
Органами предварительного следствия по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.