Калуга, 21 декабря, 2015, 10:56 — ИА Регнум. Вести здоровый образ жизни и сохранять свое здоровье призвал сегодня, 21 декабря, на заседании совета министров Калужской области губернатор Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По словам главы Калужского региона, «следует понемножку заниматься спортом и не заниматься обжорством. Если все подряд сметать со стола, то потом не надо задавать вопросы, откуда у тебя такие болячки. И почему-то там болит, то там. И еще рекомендую всем пешком ходить и не пользоваться общественным транспортом. А также одеваться по погоде, по сезону. Зачем испытывать судьбу?! Одень головной убор. Шарфик, застегнись. И, глядишь, проскочишь и не заболеешь».

Губернатор также обратил внимание на пользу прививок от гриппа, хотя много лет был ярым их противником. Сейчас их обязательно следует делать, потому что прививки стали более совершенные.