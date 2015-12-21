Калуга, 21 декабря, 2015, 10:53 — ИА Регнум. В Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского прошло итоговое заседание Международного совета музеев (ИКОМ) России, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В калужском музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоялось заседание Международного совета музеев России

Участие в работе совета приняли губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, советник президента Российской Федерации по культуре и искусству, председатель совета Владимир Толстой, сенатор от Калужской области Алексей Александров, представители федерального и регионального министерств культуры, а также более двадцати руководителей ведущих музеев страны.

Приветствуя гостей, Анатолий Артамонов отметил, что богатое прошлое калужского края тесно переплетается с многовековой историей Отечества. Самобытные культурные и народные традиции сохраняют музеи, в том числе уникальные, такие как диорама «Великое Стояние на реке Угре». В области ведется работа по восстановлению многочисленных усадебных ансамблей, которые становятся привлекательными для туристов. Состояние около шестисот памятников героям Великой Отечественной войны находится на особом контроле регионального министерства культуры.

Калужский губернатор также рассказал о планах, которые будут реализованы в ходе реконструкции Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, являющегося одним из главных символов областного центра и многие годы плодотворно сотрудничающего с советом. В ближайшее время он станет методическим центром в калужском крае — точкой притяжения для всех музеев области. «Я очень рад, что заседание президиума международного совета музеев России — одной из самых уважаемых организаций, проходит в Калуге. Мы будем стараться сделать всё возможное для того, чтобы музейное дело в области развивалось, а его особая роль в духовном развитии калужан становилась всё более значимой», — завершил свое выступление Анатолий Артамонов.

Советник президента Российской Федерации по культуре и искусству, председатель совета Владимир Толстой высоко оценил отношение руководства Калужской области к общему делу сохранения исторического наследия и специалистам этой сферы: «Именно в Калуге есть реальная возможность создания серьезного национального культурного центра».

В рамках заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры и туризма Калужской области и Государственным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Подписи на документе поставили региональный министр Павел Суслов и директор музея Наталья Абакумова.

В калужском Доме-музее Александра Чижевского прошло совещание, на котором были подведены итоги работы Российского комитета ИКОМ за 2015 год и рассмотрены планы на 2016 год.

Напомним, ИКОМ — неправительственная профессиональная международная организация. Основана в 1946 году, имеет в ЮНЕСКО и Экономическом и социальном совете ООН высший консультативный статус категории «А» и объединяет более 35 тыс. специалистов музейного дела и 20 тыс. музеев из 165 стран мира.

Российский комитет ИКОМ образован в 1957 году и объединяет более 700 индивидуальных и около 100 коллективных членов. Основными задачами ИКОМ России являются объединение музеев в единое сообщество, повышение профессионального уровня российских специалистов, а также содействие сохранению культурного наследия.