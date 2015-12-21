Вашингтон, 21 декабря, 2015, 11:05 — ИА Регнум. А сами продолжают расширять свои «горизонты» за счет все более и более современных методов, таких, например, как легализация однополых браков, легализация наркотиков, попытки легализации инцестов и прочего, и прочего.

Цитата из к/ф «Терминатор 3: Восстание машин». реж Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания Робот

Так или иначе, в Афганистане начинается очередной виток противостояния. ИГИЛ (организация, запрещенная в России) в Сирии наглядно продемонстрировало свои возможности, пришлось российские ВКС применять. Разгорающийся пожар у рубежей стран, с которыми у нас граница только на бумаге и либеральный визовый режим, однозначно ставит перед руководством страны вопрос о том, чем и как закрывать это направление.

А что касается погибающего от ударов беспилотников мирного населения, так, по словам Джулиана Ассанжа, изнасиловавшие 14-летнюю девочку в Ираке и убившие всю ее семью американские военнослужащие получили в наказание по 10 лет тюрьмы, один из них вышел на свободу уже через 5 лет. А вот Брэдли Мэннинг, который якобы сдал Ассанжу секреты американской военщины, получил 35 лет. Еще примеры того, как ценятся Западом чужие жизни, нужны?

Подробности читайте здесь: Беспилотная война: США укрепляют «небесный кулак» над Афганистаном

Все статьи автора: Борис Саводян