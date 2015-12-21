Лас-Вегас, США, 21 декабря, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Организаторы конкурса «Мисс Вселенная-2015» извинились за скандал из-за ведущего, который по ошибке объявил победу участницы из Колумбии, занявшей II место.

photobucket.com На конкурсе «Мисс Вселенная-2015»

«Приносим наши глубочайшие извинения Мисс Колумбия, Мисс Филиппины, их родным и фанатам. Мы поздравляем Мисс Филиппины с титулом «Мисс Вселенная-2015», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония объявления победительницы конкурса красоты завершилась путаницей: сперва корону вручили представительнице Колумбии Ариадне Гутиерес, но позже ведущий конкурса объявил об ошибке. Он объяснил, что неправильно прочитал имя на конверте, и настоящей победительницей стала филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах.

После этого с Гутьеррес ее соотечественница, победительница конкурса в 2014 году Паулина Вега, сняла корону и надела на голову Алонсо.

За титул в этом году боролись представительницы 80 стран.