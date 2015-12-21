Кембридж, США, 21 декабря, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Воссоздание вымерших мамонтов на земле возможно, причём в течение ближайших семи-десяти лет. Такими выводами поделился генетик Гарвардского университета Джордж Черч, сообщает The Huffington Post.

123hdwallpapers.com Мамонты

Выводы о возможности вернуть мамонтов в состав земной фауны сделаны по результатам проведённых в лаборатории Джорджа Черча исследований. Группа учёных под руководством Черча исследует генетический материал, полученный из найденных в тундре останков замёрзших мамонтов.

Метод возрождения мамонтов заключается во вживлении части генетического материала мамонта в ДНК азиатского слона. Черч намерен создать гибрид, близкий к мамонту. Манипуляции с фрагментами генома производятся с помощью технологии CRISPR-Cas9.

По данным издания, учёные также хотят расширить ареал находящихся на грани вымирания азиатских слонов. Животных предлагается расселить в Сибири и Северной Америке.

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