Москва, 21 декабря, 2015, 10:43 — ИА Регнум. В нашей реальности лишенные гражданства русскоязычные Прибалтики лишены и всех связанных с этим возможностей поддержания своего человеческого достоинства. Таких, как право на работу, а значит — содержание семьи, престарелых родителей. Возможности развивать себя, посещая театры, музеи, совершая путешествия, банально покупая дорогие нынче книги. Какие уж тут путешествия и музеи, прокормиться бы!

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В другом каком-то параллельном мире существуют власти маленьких, но гордых Прибалтийских государств, осуществляющих геноцид по этническому принципу, и Евробюрократия, регулярно присылающая «цидулки» и сурово грозящая пальчиком, — ай-я-яй, прекратите сейчас же геноцид.

В том, что происходит в мире, в котором живем мы с вами, и том, в котором существуют Евробюрократы, а главное — пересекаются ли хоть где-нибудь эти миры, попытался разобраться обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Подробности читайте здесь: Эстония победившего апартеида: посол России среди антипутинцев и русофобов

Все статьи автора: Дмитрий Кленский