Москва, 21 декабря, 2015, 09:46 — ИА Регнум. Всё, как в той поговорке — «и сам не ам, и тебе не дам». И, честно говоря, становится непонятно, где наши соседи отстаивают свои национальные интересы, а где отрабатывают подряд «Большого брата».

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом. 1872

Понятно, что нефтегазовые проекты рассчитываются с перспективой на десятилетия. Также не вызывает нареканий и то, что свои проекты необходимо продвигать и поддерживать. Вопрос лишь в том, какими методами ведется конкурентная борьба.

Открытым остается и вопрос, сможет ли Польша нарастить газодобычу настолько, чтобы еще и продавать на сторону. А тогда получается, что все-таки отрабатывает подряд дядюшки Сэма…

Подробности читайте здесь: «Северный поток 2»: Польша снова бежит по лезвию грабель

Все статьи автора: Станислав Стремидловский