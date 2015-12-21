Воронеж, 21 декабря, 2015, 09:18 — ИА Регнум. Около 15 тысяч жителей юго-западной части Воронежа остались без электричества ранним утром 21 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, около 07:00 на улице Матросова автомобиль МАЗ (мусоровоз) врезался в металлическую опору, в результате чего произошло отключение двух воздушных линий (ВЛ) 110 кВ № 5 и № 6.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

По данным МЧС, без электричества остались жители трех районов города — Советского, Ленинского и Коминтерновского, всего — 15 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей.

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», на месте аварии работают бригады энергетиков. Восстановить подачу электроэнергии в «Воронежэнерго» обещают к 10:00.

По данным энергетиков, автомобиль, повредивший опору, принадлежит одной из городских коммунальных служб.