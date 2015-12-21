Вашингтон, 21 декабря, 2015, 09:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джеб Буш заявил, что США теряют своё влияние на мировые процессы. Прим этом усиливается влияние российского лидера Владимира Путина, который не может быть союзником для Америки, сообщает The Hill.

facebook.com/jebbush Джеб Буш

«Мы теряем свое влияние в мире, а Путин, наоборот, усиливает. Он нам не союзник», — заявил Буш.

Мнение относительно Путина Буш высказал, комментируя недавнее высказывание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, в котором тот сообщил о своей симпатии и уважении к Путину.

«Путин решил бросить вызов Соединенным Штатам. Он видит свой успех в давлении на нас», — заявил Буш. Также он назвал Путина хулиганом и диктатором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Дональд Трамп готов поладить с президентом России Владимиром Путиным, если выиграет на выборах в ноябре 2016 года.

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