Москва, 21 декабря, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Наше правительство, стойко перенося все тяготы и лишения непростой экономической ситуации, не щадя своей крови и самой жизни при «выполнении воинского долга», тьфу ты — сохранении экономической стабильности в стране (вот чиновникам пенсионный возраст подняли, например), в очередной раз столкнулось с непреодолимыми для человеческих сил препятствиями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры России

Спросите — с какими? Так с пенсионерами: своих работяг становится все меньше, поток гастарбайтеров, видимо, тоже иссякает, да и тех от метлы на высококвалифицированные профессии переучивать не хотят, экономически нецелесообразно. А пенсионеров все больше и больше… Спрашивается — кто их всех кормить и лечить-то будет?

Стоит ли удивляться тому, что подобные мысли озвучивают большие отечественные чиновники. Ведь, согласно современным трендам, человек должен поработать сначала в бизнесе, потом перейти в чиновники, потом опять в бизнес, и опять с повышением в чиновники. И, приходя в очередной раз работать в правительство, он тащит за собой всю мерзость нашего так и не ставшего «цивилизованным» дикого капитализма, совершенно не сообразуясь с тем, что государство это все же не «Мегакорпорация».

Подробности читайте здесь: Пенсионеры подрывают экономический рост в России — да неужели?

Все статьи автора: Игорь Бешкаев