Пекин, 21 декабря, 2015, 08:39 — ИА Регнум. Согласно заявлению представителя Министерства охраны окружающей среды КНР, в настоящий момент неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная загрязнением воздуха, складывается более чем в 30 городах на северо-востоке Китая.

ftchinese.com Смог в Китае

Благодаря спутниковым снимкам, специалисты смогли определить площадь, покрытую загрязненным воздухом. Более 560 тыс. кв. км территории КНР находится сейчас в дымке, к началу недели эта цифра увеличится еще на 100 тыс. кв. км, прогнозируют специалисты из Министерства охраны окружающей среды.

Жители более половины крупных городов региона страдают от тяжелой экологической ситуации. В министерстве заявили, что экологическая ситуация начнет улучшаться в ночь на 24 декабря, пишет «Синьхуа».

В настоящий момент в Пекине объявлен наивысший «красный» уровень опасности, вызванный неблагоприятной экологической обстановкой. В столице закрыты все учебные заведения, введено ограничение на использование личного автотранспорта.