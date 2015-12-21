Лас-Вегас, США, 21 декабря, 2015, 08:27 — ИА Регнум. В результате аварии в Лас-Вегасе один человек погиб, 37 получили ранения.

avegasguide.com Казино Planet Hollywood

Один человек погиб, 37 — получили ранения 20 декабря в Лас-Вегасе (США) в результате аварии у казино Planet Hollywood, в котором проходил конкурс «Мисс Вселенная», пишет Guardian.

Причиной трагедии стала машина, врезавшаяся в группу пешеходов. Отмечается, что шесть человек находятся в критическом состоянии.

По данным KSNV News3LV, женщина, являющаяся предположительной виновницей смертельного ДТП, сдалась полиции.

Читайте также: «Мисс Вселенной — 2015» стала представительница Филиппин