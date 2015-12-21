Лас-Вегас, США, 21 декабря, 2015, 08:29 — ИА Регнум. На конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», прошедшем в Лас-Вегасе (США) победила 26-летняя красавица из Филиппин Пия Алонсо Вуртсбах. Во время оглашения победительницы произошла ошибка: ведущий сначала назвал первой красавицей Вселенной 21-летнюю жительницу Колумбии Ариадну Гутиерре, передаёт телеканал Fox.

Цитата из м/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». реж Иван Иванов-Вано. 1951. СССР Я ль на свете всех милее

Ведущий Стив Харви объявил не ту победительницу: сначала он сообщил, что победу одержала Ариадне Гутиерес, на неё надели корону. Через несколько минут Харви сообщил об ошибке и назвал имя филиппинки Вуртсбах.

В конкурсе красоты участвовали девушки из 80 стран мира. Красавица из России — 19-летняя Владислава Евтушенко — в финал конкурса, в котором остались 15 человек, не прошла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп решил продать все права на конкурс красоты «Мисс Вселенная».

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