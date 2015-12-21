Вашингтон, 21 декабря, 2015, 08:37 — ИА Регнум. На протяжении последних 8 лет те из нас, кто интересовался происходящим, что называется, чуть дальше «своего носа», являлись свидетелями эпической битвы за изменение американской системы медицинского страхования. Сколько за эти годы было поломано полемических копий, сломано политических судеб. Иногда казалось, что вот оно, в стране жесточайшего капитализма может взойти социалистический «росток» доступного для неимущих медицинского обслуживания.

galleryhip.com Беспорядки в Фергюсоне, штат Миссури, США. Август 2014

Однако, гора родила мышь. А уж рассказывать о том, что Америка — не Куба или СССР, и ничего бесплатного там не бывает, после 25 лет нашей информационной открытости миру, видимо, не нужно. Имеющий глаза да прочтет сам.

Подробности читайте здесь: Obamacare: «Мы заставим вас быть здоровыми. Насильно и за ваши деньги»

Все статьи автора: Александр Шпунт