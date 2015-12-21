Пекин, 21 декабря, 2015, 08:15 — ИА Регнум. По заявлениям местных властей, в результате схода оползня в г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, 91 человек остается под завалами зданий. Оползень частично или полностью разрушил 33 здания.

xinhuanet.com Оползень в Китае

На пресс-конференции 21 декабря заместитель мэра г. Шэнчжэнь Лю Циншэн сообщил, что оползень разрушил 14 фабричных зданий, 2 бизнес-центра, 3 общежития, столовую, а также многочисленные малоэтажные жилые дома.

В настоящий момент на месте работают спасатели и 151 единица техники, пишет «Жэньминь жибао».

Представители китайской нефтегазовой корпорации PetroChina, которой принадлежит газопровод «Запад-Восток», поврежденный в результате схождения оползня, заявили, что газ из поврежденной трубы откачан. Строительство временного участка трубопроводной линии начнется в понедельник.