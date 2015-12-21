Оренбург, 21 декабря, 2015, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбурге 20 декабря оренбургская баскетбольная команда «Надежда» встретилась с екатеринбургским клубом УГМК в Премьер-Лиге. В домашнем матче оренбурженки проиграли со счетом 64:75, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По итогам первого круга регулярки УГМК со стопроцентным результатом (11 побед в 11 играх) возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, и уходит на новогодние каникулы в ранге фаворита как Премьер-Лиги, так и Евролиги, «Надежда», потерпевшая первое поражение в чемпионате женской баскетбольной Премьер-Лиги, находится на второй строчке таблиц.

orenbasket.ru Встреча оренбургской «Надежды» и екатеринбургского УГМК в рамках Премьер-Лиги

Первый период игры оренбургская команда активно включилась в игру и сумела вырваться вперед. Впоследствии тренер «Надежды» Роберто Иньигес отметит, что стартовали баскетболистки очень хорошо. Начало игры отметил и тренер УГМК Олаф Ланге, обратив внимание на сильную зонную защиту. «Если не смотреть на статистику, то получилась близкая игра», — сказал он на встрече с журналистами после матча.

В свою очередь тренер «Надежды», сделал акцент на проблеме подборов команды в защите, что и повлияло на темп игры.

Во втором периоде оренбургской команды хватило лишь на первые четыре минуты. После этого УГМК вышел вперед и уже не упускал лидерства до конца матча.

«Несмотря на поражение — первое в Премьер-Лиге в этом сезоне — наша команда с полным правом может занести этот матч себе в зачет, — считает пресс-атташе клуба Татьяна Мамедова. — Ведь играли наши баскетболистки просто на пределе человеческих возможностей! Сколько раз за этот матч на паркете оказывалась Деванна Боннер! Для ДиБи соперник не жалел сил — порой возникало сомнение, что дело идет на баскетбольном матче, ведь иные приемы вполне могли украсить собой боксерский поединок или хоккейный матч».

7 января в Екатеринбурге УГМК и «Надежда» встретятся вновь, но уже в рамках Евролиги.