Владивосток, 21 декабря, 2015, 09:06 — ИА Регнум. В Приморье зоозащитники пытаются добиться от краевых властей принятия адекватного закона, согласно которому в регионе начали бы действовать единые правила содержания домашних животных. Сейчас проект принят в первом чтении, однако активисты не согласны с профильной рабочей группой по ряду вопросов. В частности, сомнения вызывает инициатива чиновников нацепить на всех собак больше 30 сантиметров поводки и намордники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участница инициативной группы ZooHelp Ксения Большакова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приморье могут быть введены обязательные правила содержания домашних животных, а также прописаны права и обязанности их владельцев. Предложения, которые еще в 2014 году зоозащитники передавали профильному комитету регионального собрания и вице-губернатору Сергею Сидоренко, наконец, превратились в законопроект. Последний, в свою очередь, уже принят в первом чтении в минувший понедельник, 14 декабря.

«Во многих пунктах мы сошлись с другими членами рабочей группы по разработке законопроекта, но в некоторых единство мнения никак не достигается. Мне кажется, что приступая к подобной деятельности, люди, которым отведена данная миссия, должны быть и хозяйственниками в этом вопросе. Написать на бумаге — это одно, а вопрос бытового исполнения будущих норм — это совсем другое», — отметила Ксения Большакова.

Так, участница инициативной группы ZooHelp не согласна с позицией участников рабочей группы, которые предлагают надевать намордники и поводки на всех собак больше 30 сантиметров. По словам активистки, существуют породы средних и крупных собак, для которых намордники и вовсе не предусмотрены по нескольким причинам: первая — отсутствие физической возможности надеть на питомца предмет амуниции и вторая — априори неагрессивные животные.

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«Как определить, каким собакам всегда положено носить намордник? Есть разница между спокойным сенбернаром и неуравновешенной декоративной собакой. В каких конкретно зонах они могут ходить в наморднике и поводке, только на поводке или и вовсе свободно? Как эти зоны определить? Мы боимся, что добросовестным хозяевам подобные ограничения осложнят жизнь, а недобросовестные, как не исполняли, так и не будут исполнять их. На мой взгляд, безопаснее в обществе, где люди содержат социализированных и воспитанных животных, чем в обществе, где агрессивные и опасные животные ходят заточенные в намордники. Должен быть достигнут разумный компромисс», — уверена зоозащитница.

Между тем, когда участники группы ZooHelp инициировали принятие аналогичного закона на территории Приморья, профильному комитету регионального Законодательного собрания и вице-губернатору Сергею Сидоренко было предложено внедрить целый комплекс мер, который состоял из четырех нормативно-правовых актов. В совокупности эти нововведения создали бы систему не борьбы с последствиями, а именно систему предотвращения и предупреждения наболевших проблем.

В сентябре 2014 года чиновники приняли закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Как неоднократно отмечали сами народные избранники, нововведение реализуется лишь в нескольких муниципалитетах Приморья, однако в большинстве населенных пунктах региона либо не хватает финансирования, либо попросту нет тех предпринимателей, которые смогли бы взять на себя ответственность за цивилизованный отлов животных.