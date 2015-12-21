Киев, 21 декабря, 2015, 07:11 — ИА Регнум. Украина даст «достойный» и «симметричный ответ» России на введенные ею торговые санкции. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в эфире украинского ТВ.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Шалтай-Болтай

Отметив, что Украина становится частью европейского рынка, он напомнил, что, «как и ожидалось, Россия вводит торговые санкции против украинских товаров».

«Но и с этим мы справимся и дадим соответствующий ответ Кремлю, — сказал он, добавив: —Такой же ответ, как мы дали после отказа России реструктуризовать три миллиарда долларов так называемого российского долга».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия останавливает действие соглашения о зоне свободной торговле между РФ и Украиной с 1 января 2016 г. в связи с тем, что вступает в силу аналогичный договор о ЗСТ между Украиной и ЕС.

Российский лидер Владимир Путин 17 декабря во время большой пресс-конференции отметил, что прекращение действия договора с Украиной о зоне свободной торговли — не выбор России: «Это не наш выбор, мы боролись за то, чтобы этого не произошло, но нас не хотели услышать».

Он также подчеркнул, что никаких санкций против Украины Москва не вводит, Киев с 1 января лишается льгот и преференций.