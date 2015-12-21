Пекин, 21 декабря, 2015, 06:50 — ИА Регнум. Китай выступил категорически против продажи США оружия Тайваню. Как сообщается в опубликованном на сайте китайского МИД коммюнике, Китай выступает решительно против подобных действий США, поскольку «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».

Завершим великое дело объединения родины. Плакат КНР. 1978

Продажа оружия на остров серьёзным образом нарушает нормы международного права, а также принципы, заявленные в трех совместных коммюнике США и Китая. Власти страны подчеркивают, что подобные действия США являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Для защиты своих национальных интересов власти КНР намерены принять все необходимые меры, в том числе введение санкций в отношение американских предприятий, поставляющих оружие на Тайвань.

Правительство КНР еще раз настоятельно рекомендует Соединенным Штатам отменить планы по продаже оружия на остров, и таким образом предотвратить дальнейшее нарушение китайско-американских отношений.

Напомним, 16 декабря 2015 года правительство США объявило о намерении продать вооружения Тайваню на сумму около 1,83 млрд долларов США.