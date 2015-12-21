МИД КНР: Продажа оружия Тайваню является покушением на суверенитет Китая
Пекин, 21 декабря, 2015, 06:50 — ИА Регнум. Китай выступил категорически против продажи США оружия Тайваню. Как сообщается в опубликованном на сайте китайского МИД коммюнике, Китай выступает решительно против подобных действий США, поскольку «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».
Продажа оружия на остров серьёзным образом нарушает нормы международного права, а также принципы, заявленные в трех совместных коммюнике США и Китая. Власти страны подчеркивают, что подобные действия США являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Для защиты своих национальных интересов власти КНР намерены принять все необходимые меры, в том числе введение санкций в отношение американских предприятий, поставляющих оружие на Тайвань.
Правительство КНР еще раз настоятельно рекомендует Соединенным Штатам отменить планы по продаже оружия на остров, и таким образом предотвратить дальнейшее нарушение китайско-американских отношений.
Напомним, 16 декабря 2015 года правительство США объявило о намерении продать вооружения Тайваню на сумму около 1,83 млрд долларов США.