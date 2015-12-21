Лас-Вегас, США, 21 декабря, 2015, 06:47 — ИА Регнум. Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2015», который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), стала 26-летняя представительница Филиппин Пия Алонсо Вуртсбах. Об этом сообщает телеканал Fox.

twitter/MissUniverse Пия Алонсо Вуртсбах

Новоиспеченная Мисс Вселенная родилась в Германии и имеет двойное гражданство: и Филиппин, и Германии.

Интересно, что сначала корону победительницы надели по ошибке представительнице Колумбии, «Мисс Вселенная-2014», модели Паулине Вега. В течение нескольких минут девушке удалось второй раз подряд за два года почувствовать себя прекраснейшей женщиной Вселенной. Однако ошибка была исправлена, и титул присвоили филиппинке.

ИА REGNUM напоминает, что на титул «Мисс Вселенной — 2015» претендовали представительницы 80 стран. Россию представляла 19-летняя жительница Читы Владислава Евтушенко, однако девушка не прошла в число 15 финалисток.

Второе место на конкурсе красоты заняла модель из Колумбии Ариадна Гутиере. Титул второй вице-мисс достался 27-летней Оливии Джордан (Olivia Jordan) из США.