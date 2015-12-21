Луанда, 21 декабря, 2015, 06:26 — ИА Регнум. Ника Минаж, американская известная певица, выступила с концертом в Анголе, несмотря на просьбу правозащитников страны об отмене мероприятия. Об этом сообщает New York Post.

Скриншот записи с instagram.com/nickiminaj Признание

К исполнительнице на прошлой недели обратился глава организации Human Rights Foundation Тор Халворссен. Он направил Нике Минаж письмо, в котором сообщил, что средства, которые выделены ангольскими спонсорами на концерт певицы, являются результатом коррупционных махинаций и нарушений прав человека. В связи с этим правозащитник попросил Минаж отменить концерт.

Однако для американской певицы это не стало весомым аргументом. 20 декабря она опубликовала в своем Instagram фотографию из Анголы, где призналась в любви к этой стране.

«Ангола! Я так люблю тебя» Спасибо!», — написала певица и разместила в соцсети фотографии с концерта.

Примечательно, что концерт Ники Минаж спонсировала телекоммуникационной компании Unitel, частично принадлежащая семье президента страны Жозе Эдуарда душ Сантуша.

Президент Анголы находится на посту с 1979 году. В статье о Сантуше его называют «безжалостным диктатором». Кроме того, ангольские журналисты заявляют, что президент замешан в многочисленных казнях представителей оппозиции, махинациях с нефтяными доходами. Например, Сантуша обвиняют в том, что он отправил на казнь 200 оппозиционеров, а также отправил в тюрьму по меньшей мере 17 человек за чтение книг о демократии.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре этого года суд Анголы обвинил 17 активистов в ряде преступлений: производство поддельных паспортов, организация акций гражданского неповиновения и мятеже. А причиной к заключению под стражу послужило чтение книги Джина Шарпа «От диктатуры к демократии, концептуальные основы освобождения».