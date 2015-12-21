Якутск, 21 декабря, 2015, 05:53 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Якутска парализована из-за сообщения о заложенной бомбе. Телефонный террорист сообщил о взрывном устройстве в 03:55 мск (9:55 местного времени). В это время в аэропорту находилось 250 человек пассажиров и сотрудники воздушной гавани, все они эвакуированы, сообщают «Вести».

yakutsk.monavista.ru Аэропорт Якутска

В настоящее время пассажиры размещены в гостинице «Лайнер». Все рейсы задержаны. В здании аэропорта проводится проверка, для чего к месту предполагаемого нахождения взрывного устройства прибыли оперативные службы в том числе кинологи с собаками.