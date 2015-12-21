Шэньчжэнь, Китай, 21 декабря, 2015, 05:41 — ИА Регнум. Продолжает расти количество жертв трагедии, произошедшей в южно-китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Массивный оползень, сошедший на город в районе промышленного парка в воскресенье, 20 декабря, похоронил под собой 33 здания. По последним данным количество пропавших составило 91 человек, сообщает агентство Синьхуа.

news.takungpao.com Оползень в городе Шэньчжэнь

Утром в понедельник стало известно, что 59 мужчин и 32 женщины пропали без вести после схода оползня. Сообщений о смертях пока не поступало, поскольку ни одного тела не было найдено во время поисково-спасательных операций. Ранее СМИ сообщали о 59 пропавших жителях района катастрофы.

Более 60 тысяч квадратных метров оказались погребены под слоем грязи. Толщина земли в некоторых местах достигает шести метров.

Как заявил заместитель генерального секретаря правительства города Шэньчжэнь Ли Йиканг, более 900 человек были эвакуированы с места трагедии. Почти 1500 человек заняты в настоящий момент в спасательной операции.

По словам местного жителя, сошедший на город массив земли был создан искусственно. В течение последних двух лет насыпь увеличивалась в размерах по мере расширения идущего рядом строительства.

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