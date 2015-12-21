Вашингтон, 21 декабря, 2015, 05:20 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида и один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2016 году Джеб Буш заявил, что российский президент Владимир Путин все больше усиливает свое влияние на мировой политической арене, сообщает The Hill.

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Брат экс-президента США Буша-младшего также добавил, что влияние российского лидера увеличивается, в то время как Соединенные Штаты его, напротив, теряют.

По словам Джеба Буша, президент РФ стремится бросить вызов США в глобальном масштабе, именно с этим связан тот факт, что популярность Владимира Путина в мире растет. «Он нам не союзник, он диктатор и хулиган», — заявил губернатор Флориды.

Также кандидат на пост президента США на предстоящих выборах подчеркнул, что, по его мнению, российский лидер восхищен своей силой, поэтому противостоять ему на мировой политической арене можно, лишь демонстрируя ответную мощь.