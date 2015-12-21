Украина, 21 декабря, 2015, 04:56 — ИА Регнум. В Мариуполе на площади Ленина, с июня 2015 года именуемой площадью Свободы, установлен памятник князю Святославу. Почти 3,5 метровое изваяние водрузили на место демонтированного памятника Владимиру Ленину. Установка нового памятника прошла незаконно, «без соблюдения формальностей» поясняет телеканал «112 Украина».

Facebook Открытие памятника Святославу в Мариуполе

Как пояснил депутат Мариупольского совета Роман Амелякин, по закону граждане могут подарить памятник городу. Но решение об установке его в том или ином месте должно быть принято гражданами на общественных слушаниях.

Автором скульптуры является отец одного из бойцов батальона «Азов». По словам основателя «Азова» Андрея Белицкого, монумент будет взят под охрану. «Хотели сделать подарок к Новому году. Если хотят пусть попробуют снести», — заявил Белицкий.

На церемонию открытия памятник съехались члены формирования «Азов» из разных регионов Украины. Националисты организовали факельное шествие. На одной из растяжек, которую несли участники шествия, можно было прочесть «Марш храбрых».