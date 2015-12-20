Волгоград, 20 декабря, 2015, 19:25 — ИА Регнум. В Волгоград прибыл самолет Ил-76 от МЧС РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 20 декабря, на его борту находятся оперативная группа МЧС РФ во главе с заместителем министра по делам ЧС РФ Леонидом Беляевым, спасателями отряда «Центроспас» и «Лидер», а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, а также диагностический комплекс «Струна» и специальный спасательный гидравлический инструмент для проведения дальнейших аварийно-спасательных работ. Всего более ста человек и пять кинологических расчетов.

34.mchs.gov.ru В Волгоград прибыл самолет МЧС РФ

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По факту взрыва в многоэтажке в Волгограде возбуждено уголовное дело

«В настоящее время развернуты пункты временного пребывания пострадавших, все необходимые средства для оказания помощи есть, пункты полностью обеспечены необходимыми медикаментами и препаратами», — доложил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе заседании совместного межведомственного оперативного штаба и селекторного совещания под руководством министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым.

Он также добавил, что регион готов организовать взаимодействие всех служб для решения задач. Как отметил глава региона, в настоящее время пожар локализован, работа по ликвидации пожара продолжается. В региональном управлении МЧС рассказали, что сейчас проводится проливка очагов возгорания, которые находятся под завалами. Силами спасателей ведется ликвидация отдельных очагов и поисковые работы.

Напомним, на месте ЧП в Дзержинском районе продолжает работу совместный межведомственный оперативный штаб. Начат разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в девятиэтажном доме в Волгограде прогремел 20 декабря около полудня. За ним последовал второй хлопок. По предварительной информации, в доме произошла утечка газа. Возбуждено уголовное дело.