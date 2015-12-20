Симферополь, 20 декабря, 2015, 19:01 — ИА Регнум. Столетняя ель — подарок Деда Мороза Крыму — добралась до Симферополя с небольшими приключениями. Утром 19 декабря фура с ёлкой прошла Керченскую переправу, а ближе к обеду доехала до Феодосии. Водители увидели на трассе информационный знак «Ремонт дороги. Проезд закрыт. Объезд» и направились не напрямую по трассе Феодосия-Симферополь, а в объезд через трассу на Джанкой. Об ошибке помощникам Деда Мороза по телефону сообщили симферопольцы, ожидающие прибытия ёлки, фура развернулась и отправилась по «закрытой на ремонт» прямой дороге, передаёт сегодня, 20 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

Елочное украшение

На самом деле ремонт трассы Феодосия-Симферополь закончили в сентябре-октябре 2015 года. Просто дорожные рабочие забыли убрать временные дорожные знаки и информационные указатели. Местные жители об этом знают, а приезжие часто отправляются в объезд. Это удлиняет путь в Симферополь приблизительно на 80 километров. Для грузовика с двадцатиметровой елью это лишних два часа пути.

«Мы же по правилам ездим, правил не нарушаем. Написано — проезд закрыт, значит — закрыт, мы и повернули на объездную», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM водитель грузовика.

К 17:00 ель привезли на центральную площадь Симферополя, где её встречали горожане с детьми. Для того, чтобы попасть в Крым, она преодолела маршрут в 2,5 тысячи километров и по пути заехала в 14 крупных городов страны.

«Мы благодарны и губернатору Вологодской области, который держит слово, и тем людям, которые помогали. Это и крымские предприниматели, и все россияне, которые сопровождали эту ёлку. Всё это знаково, и весь путь прохождения этой ёлки для нас очень важен, потому что таким образом мы понимаем, что с нами солидарна вся великая наша страна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Симферополя Геннадий Бахарев.

За ночь с помощью двух подъёмных кранов ель установили на площадке перед Русским драматическим театром (на пересечение улиц Горького и Пушкина). Новогодней красавице нужно немного времени, чтобы расправить ветви после путешествия по России. В понедельник, 22 декабря, её уже начнут украшать.

«Гирлянда с шариками, которые будут разноцветными огнями светиться, такая 500 метров. И ещё 300 метров криплайт гирлянд. 80 больших снежинок и 30 маленьких украсят эту ель», — рассказал сотрудник симферопольского Горсвета.

22 декабря ёлку в Симферополе зажжет лично Дед Мороз из Великого Устюга.

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