Волгоград, 20 декабря, 2015, 18:10 — ИА Регнум. В настоящее время в пункте временного пребывания в Волгограде размещены около 70 пострадавших от взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 20 декабря, пункт временного пребывания, который расположен на территории школы № 33, посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона проверил условия размещения пострадавших: здесь оборудованы спальные места, ведется работа психологов, организовано горячее питание.

пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области Пункт временного размещения МЧС России

Всего за помощью в размещении обратились около 160 человек, семьи с маленькими детьми для временного размещения направили в социальную гостиницу Кировского района. Многие отказались от временного размещения, они проведут ночь у друзей и родственников. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Также по теме: Разбор завалов на месте взрыва в Волгограде продолжится и ночью

Почти тысяча человек работает на месте взрыва дома в Волгограде

Взрыв многоэтажке в Волгограде оставил без жилья почти 100 человек

Напомним, на месте ЧП в Дзержинском районе продолжает работу совместный межведомственный оперативный штаб, который возглавил руководитель региона. Все жильцы дома эвакуированы. Спустя четыре часа пожарные локализовали возгорание, идет проливка конструкций. Начат разбор завалов. На месте работают 255 человек и 104 единицы техники. На помощь нашим спасателям планируется прибытие борта МЧС РФ со спасателями отрядов «Центроспас» и «Лидер».

Основной причиной происшествия в многоэтажном доме в Дзержинском районе, по версии следствия, стал взрыв бытового газа, который привел к возгоранию и обрушению перекрытий. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 11:52, в 12 часов дня на месте уже работали первые группы спасателей. Информацию о пострадавших и эвакуированных людях можно узнать по телефону горячей линии, открытой в Волгограде.