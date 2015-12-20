Москва, 20 декабря, 2015, 17:57 — ИА Регнум. Россия не может «отдать на съедение националистам» русскоязычное население юго-восточной Украины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вошло в документальный фильм «Миропорядок» телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

«Патриот Украины» — одна из структур, вошедших в запрещенную в России националистическую организацию «Правый сектор»

«Вот об этих Минских договоренностях много раз слышали и говорим, в том числе это касается и продления рестрикции со стороны Запада в отношении России, — сообщил Путин. — Ну слушайте, мы что ли должны принять изменения в конституцию? Нет, конечно. То есть все-все уже прекрасно понимают, но думают, что нужно немного поднажать на Россию, чтобы она еще чему-то где-то уступила».

«Но мы-то исходим только из одного, что не можем отдать на съедение националистам тех людей, которые на юго-востоке страны проживают», — добавил Путин, уточнив, что речь идет о всем русскоязычном населении Донбасса, «которое ориентируется на Россию».

В документальном фильме Путин также заявил, что у России нет планов воссоздать Советский Союз, но Западу «не дает спать» даже гипотетическая возможность объединения «экономических усилий» РФ и Украины.

Фрагмент передачи приводит сайт «Вести ру».

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