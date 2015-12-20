Москва, 20 декабря, 2015, 17:03 — ИА Регнум. Россия намерена совершенствовать свое ядерное оружие в качестве фактора сдерживания, однако не собирается размахивать «ядерной дубиной». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вошло в документальный фильм «Миропорядок» телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

Виктор Васнецов. Богатыри. 1881-1898

«Ядерная триада лежит в основе нашей политики ядерной безопасности, но мы никогда не размахивали и никогда не будем размахивать этой ядерной дубиной», — подчеркнул российские лидер.

По его словам, в военной доктрине РФ ядерному оружию отводится «надлежащее место и надлежащая роль».

Путин также отметил, что РФ, Китай, США, а также страны Европы придерживаются единой позиции в вопросах распространения ядерного оружия, в частности, выступают против расширения числа стран, обладающих соответствующим потенциалом.

«По вопросам распространения оружия массового уничтожения у нас здесь и с европейцами, и с американцами, с китайскими нашими друзьями, все-таки консенсус полный, — заключил Путин. — Никто не хочет расширения числа стран, обладающих ядерным оружием».

Глава РФ напомнил, что в основе современной архитектуры международных отношений лежит Устав ООН — это фундамент и база международного права.

Фрагмент передачи приводит сайт «Вести ру».

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