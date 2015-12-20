Волгоград, 20 декабря, 2015, 15:23 — ИА Регнум. В Волгограде руководством города и района организован временный пункт для размещения жителей дома в школе № 33. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 20 декабря, здесь же организовано горячее питание, работают медики и психологи.

пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области Временный пункт размещения

В настоящее время решается вопрос о направлении жильцов пострадавшего дома в волгоградские гостиницы. Волгоградцам, чьи квартиры пострадали от взрыва, в дальнейшем будет предоставлено жилье в маневренном фонде.

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От взрыва в Волгограде пострадали восемь жильцов многоэтажки

Данные о пострадавших разнятся. По информации комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда, на данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Все они направлены в медучреждения Волгограда. Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми получивших травмы и ранения. Некоторые источники пишут о 10 пострадавших.

Добавим, что по информации департамента ЖКХ и ТЭК, дом № 47 по улице Космонавтов аварийным не являлся.

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От взрыва в многоэтажке Волгограда обрушилась стена домаНапомним, предварительной причиной взрыва, который прогремел сегодня, 20 декабря, в жилом девятиэтажном доме в Дзержинском районе Волгограда, назван взрыв бытового газа. Уголовное дело возбуждено по стать об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, медики, спасатели. Ведется разбор завалов. Из пострадавшего дома эвакуированы 50 человек.