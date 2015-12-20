Симферополь, 20 декабря, 2015, 15:15 — ИА Регнум. В правительстве России резко отреагировали на заявления главы Республики Крым Сергея Аксенова, фактически обвинившего российские власти в срыве запланированных на 2015 год мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Как передает ТАСС, в правительстве, в свою очередь, выразили недовольство качеством работы крымских властей, не сумевших распорядиться выделенными на развитие полуострова средствами.

tonkosti.ru Ласточкино гнездо, Крым

Как уже сообщалось ИА REGNUM, 18 декабря, выступая на прошедшем в Москве круглом столе «Крым и вызовы для России. Развитие в условиях санкций», Сергей Аксенов заявил, что из предусмотренных федеральным бюджетом на 2015 год средств на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Республике Крым «до сих пор не было перечислено ни копейки».

В качестве решения проблемы Аксенов предложил передать республиканским властям полномочия по расходованию средств федерального бюджета без согласования с федеральными министерствами.

В свою очередь, данные правительства кардинально расходятся с «сенсационным» заявлением главы Крыма: по словам источника в правительстве, 18 сентября из федерального бюджета было перечислено 2,77 млрд рублей на проектирование строительства 139 объектов ФЦП в Крыму и Севастополе, причем Крым из этой суммы получил 1,98 млрд рублей, однако на данный момент органами местной власти контракты заключены только на 308 млн рублей. Кроме того, 15,7 млрд руб. из предусмотренных федеральным бюджетом средств, выделенных на развитие полуострова, были перенесены на 2016 год по предложению самого руководства республики.

При этом неразбериху с выделенными средствами в правительстве напрямую увязали с непрофессионализмом местных властей: «Перенос начала финансирования большинства объектов программы и позднее перечисление средств связаны с постоянно меняющимися предложениями региональных властей по объектной расшифровке комплексных укрупненных инвестпроектов и с крайне низким качеством предоставляемых обоснований стоимости строительства объектов, расшифровка которых согласована» — цитирует источник в правительстве ТАСС.

По информации РИА Новости, еще в ноябре правительство поручило Минэкономразвитию и Минфину определить ущерб, который был нанесен российскому бюджету в связи с заморозкой финансирования на развитие Крыма и Севастополя в 2015 году, и внести предложения о наказании ответственных за срыв сроков региональных чиновников.