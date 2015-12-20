Москва, 20 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил в документальном фильме «Миропорядок», что проблема Европы в том, что она не проводит самостоятельной внешней политики. Фрагмент передачи приводит сайт «Вести ру».

Корецкий В. Европа будет свободной! 1944

По его словам, по сути Европа отказалась от самостоятельной внешней политики, передав часть своего суверенитета в блок, и даже не столько НАТО, сколько США. «В принципе, это вполне нормально, когда часть суверенитета участниками военно-политического блока передаётся в наднациональные органы», — добавил он.

Глава государства отметил, что бывший президент Франции Жак Ширак предвидел, к чему это приведет. «Вот сейчас и привело это, к разрушению государства в этих странах, это привело к тому, что терроризм процветает, удары наносятся по Парижу», — сказал Путин.