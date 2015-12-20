Путин: Европа отдала часть суверенитета США
Москва, 20 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил в документальном фильме «Миропорядок», что проблема Европы в том, что она не проводит самостоятельной внешней политики. Фрагмент передачи приводит сайт «Вести ру».
По его словам, по сути Европа отказалась от самостоятельной внешней политики, передав часть своего суверенитета в блок, и даже не столько НАТО, сколько США. «В принципе, это вполне нормально, когда часть суверенитета участниками военно-политического блока передаётся в наднациональные органы», — добавил он.
Глава государства отметил, что бывший президент Франции Жак Ширак предвидел, к чему это приведет. «Вот сейчас и привело это, к разрушению государства в этих странах, это привело к тому, что терроризм процветает, удары наносятся по Парижу», — сказал Путин.