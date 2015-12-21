Москва, 21 декабря, 2015, 05:17 — ИА Регнум. В Общественной палате России прошел круглый стол «Культурные и сакральные аспекты эколого-экономического развития Республики Алтай», сообщает пресс-служба палаты. Открывая совещание, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по культуре Михаил Лермонтов напомнил, что в этом году широко отмечалось семидесятилетие Пакта Рериха, а в следующем исполнится восемьдесят лет его знаменитой экспедиции на Алтай.

ИА REGNUM Республика Алтай

«Культура — это и есть основание цивилизационного преображения, мир приходит к нам через культуру, и нам нужен этот мир. А вот какой мир, и как его обустроить в нашем непосредственном жизнеустроении, в нашей стране — мы сегодня и будем с вами обсуждать», — сказал Лермонтов.

Он отметил, что Алтай ставит перед собой задачу создания территории, где была бы реализована извечная мечта человечества о рае — идеальном месте, где человек и природа не только сосуществуют в гармоничном взаимодействии, но и взаимно одухотворяют и облагораживают друг друга.

Программу развития эколого-экономического региона в Республике Алтай представил помощник первого вице-премьера региона Олег Рогачев. По его словам, первая задача, которая была поставлена новым составом республиканского правительства, приступившего к работе в сентябре 2014 года — разработать программу развития региона с учетом глобальных и национальных вызовов современности, принимая во внимание специфические особенности, ресурсы и проблемы региона. Такая программа была создана.

«У нас есть рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по некоторым элементам этой программы, особенно в части сохранения культурного и сакрального наследия. У нас создана площадка научная и дискуссионная на базе природного парка «Уч-Энмек». Это Ноосферный институт, который уже сейчас ведет активную работу», — утверждает Рогачев.

Он так же сообщил о создании рабочей группы по организации и проведению мероприятий общественного контроля при реализации проекта развития эколого-экономического региона «Алтай» и приоритетном соблюдении законодательства об охране памятников природы и культуры, предусмотренном в Программе развития эколого-экономического региона в Республике Алтай.

Член Общественной палаты РФ Эдуард Бабрашев, резюмируя в своем выступлении предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, сказал о необходимости не только развивать те элементы традиционного уклада, которые есть, но и восстанавливать некоторые, к сожалению, утраченные или почти исчезнувшие отрасли традиционного для Алтая производства.

Он особо отметил, что экологически чистая мясная и молочная продукция, производимая в районах Горного Алтая, уникальная по потребительским свойствам шерсть тонкорунных овец, чистая вода с естественной минерализацией — все это необходимо для обеспечения здоровья современного человека.

Много внимания участники дискуссии уделили гуманитарным вопросам, в частности, — обсуждению приоритетных направлений воспитательной и образовательной работы, международному обмену опытом с уже действующими этно-экологическими проектами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году глава Республики Алтай Александр Бердников выступил с инициативой возобновить работу так называемого эколого-экономического региона «Алтай», механизм которого действовал чуть более десяти лет с 1991 до 2003 года. Это была территория со льготным налогообложением, одним из российских оффшоров. По задумке создателей, экономическая выгода от этого режима должна была стать инструментом развития депрессивного субъекта Федерации. Всего за годы существования алтайского офшора здесь было зарегистрировано 7 116 тыс. участников, на них приходилось до 70% поступлений налогов и сборов в региональную казну. По состоянию на 2002 год было зарегистрировано 2 745 участников, и только в первом квартале от них в бюджетную систему республики поступило 535,2 млн рублей.

По данным Бердникова, после ликвидации по требованию федерального Минфина этого механизма регион упустил 54 млрд рублей выгоды.

В то же время в этом году в рамках антикризисной программы, принятой федеральным правительством. В этом документе сказано, что правительство заинтересовано в росте прямых иностранных инвестиций и поощряет деятельность, направленную на их привлечение, а также нацелено на стимулирование субъектов Российской Федерации к расширению применения налогоплательщиками специальных режимов налогообложения. Для этого планируется исключение доходов, получаемых в результате применения специальных режимов налогообложения, из оценки налогового потенциала регионов в целях расчета объема межбюджетных трансфертов.

Именно основываясь на этих пунктах Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году власти Горного Алтая и планируют воссоздать эколого-экономический регион.