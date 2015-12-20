Волгоград, 20 декабря, 2015, 13:14 — ИА Регнум. Названа предварительная причина пожара в многоэтажке в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного регионального центра МЧС 20 декабря, по предварительной информации он вызван взрывом бытового газа.

34.mchs.gov.ru Взрыв в многоэтажке в Волгограде

В результате ЧП обрушилась внешняя стена дома. Рухнули несколько этажей. К месту направлены кинологи, пиротехники. Эвакуировать пострадавших будут в 25 больничный комплекс областного центра.

Предположительно, эпицентр взрывной волны находился на седьмом этаже. Возможно, имела места утечка бытового газа. Также пожарные не исключают версию неправильного хранения газовых баллонов кем-то из жильцов.

Пока о пострадавших не сообщается. Информация уточнятся. На месте работают более 100 единиц техники и свыше 255 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве в многоквартирном жилом доме по ул. Космонавтов в Дзержинском районе областного центра поступило сегодня, 20 декабря, около полудня.