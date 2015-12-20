Джакарта, 20 декабря, 2015, 12:50 — ИА Регнум. Учебно-боевой реактивный самолет KAI T-50 Golden Eagle, разбившийся 20 декабря на авиашоу в Индонезии, мог упасть на жилые дома.

galleryhip.com Реактивный самолет T-50

Очевидцы происшествия сняли падение самолета на видео. На кадрах записи видно, что он падает возле жилых домов аэропорта Адисукипто.

По данным СМИ, погибли два человека — пилоты, находившиеся на борту воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.