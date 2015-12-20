Париж, 20 декабря, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Во Французской синематеке обнаружен считавшийся утерянным первый фильм про сыщика Шерлока Холмса 1916 года, сообщает на своем сайте профессор кинематографии Университета Висконсина (США) Дэвид Бордвелл.

www.davidbordwell.net Sherlock Holmes

Четырехсерийная экранизация произведений Артура Конан-Дойля была снята по пьесе американского драматурга Уильяма Джилетта. Пьеса была написана в 1899 году в соавторстве с самим Конан-Дойлом.

Роль Шерлока Холмса в фильме сыграл сам Джилетт. Образ Холмса, созданный Джилеттом на экране, стал каноническим. Фильм вышел в формате Blu-ray/DVD.