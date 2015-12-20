Херсон, 20 декабря, 2015, 04:54 — ИА Регнум. Необычное выяснение отношений произошло по окончании сессии городского совета Херсона. Как сообщается в сюжете ТСН телеканала «1+1» от 19 декабря, потасовка произошла между депутатом районного Днепровского совета города Херсон от «Оппозиционного блока» и главой корпуса «Азов».

http://tsn.ua Глава корпуса «Азов» с пришитым ухом

По словам потерпевшего, ссора началась после предъявленных им в адрес депутата обвинений: в возглавляемом им комитете народного контроля, собирали людей на митинг для срыва заседания горсовета. После предварительной жаркой словесной перепалки депутат решил перейти к более весомым аргументам.

«Он подскочил и ударил меня, началась драка. Мы там боролись, валялись. И он начал мне выдавливать глаз и откусывать ухо. Ну и откусил. Он его выбросил и убежал», — сообщил глава гражданского корпуса «Азов». После ухо было обнаружено на полу информационным референтом потерпевшего.

Несмотря на то что откушенная часть плоти была пришита хирургами на прежнее место всего через 20 минут в больнице напротив горсовета, сохраняется риск, что ухо не приживётся.

В настоящее время пострадавший разоблачитель херсонского депутата находится в больнице. Местные правоохранители выясняют подробности произошедшего, по факту возбудили уголовное дело.